“Укрзалізниця” припинила продаж квитків на поїзди далекого прямування до станцій Луцьк і Тернопіль. Міста потрапили в “червону зону” відповідно до адаптивного карантину.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

“Продаж квитків на поїзди далекого прямування до станції Луцьк і Тернопіль і назад були закриті відповідно до рішення регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Протокол рішення “Укрзалізниця” отримала 31 липня о 19:10″, – йдеться в повідомленні.

Обмеження діє для поїздів: №41 / 42 Дніпро-Трускавець, №98 / 97 Ковель-Київ, №88 / 87 Ковель-Новоолексіївка, №12 / 11 Одеса-Львів, №81 / 82 Київ-Ужгород, №49 / 50 Київ -Трускавец, №136 / 135 Чернівці-Одеса, №108 / 107 Одеса-Ужгород, №110 / 109 Львів-Херсон, №86 / 85 Львів-Новоолексіївка, №715 / 716 Київ-Львів.

Пасажирам цих поїздів запропонували компенсацію повної вартості квитків.

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