На залізниці починають виникати конфлікти, оскільки пасажири невдоволені тим, що після внесенння Тернополя до карантинної «червоної зони», в місті потяги відсьогодні не зупиняється. Доходить до справжніх бунтів.

Про це сьогодні на сесії міської ради повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал, передає Терміново. За його даними, тернополяни домоглися зупинки потягу з Херсону.

«Там їхало 85 тернополян, їхали батьки з дітьми, хворими на ДЦП. Тільки коли тернополяни вчинили бунт, керівник потяга таки погодився зупинитися і висадити людей в Тернополі», – розповів Сергій Надал.

Він також зачитав повідомлення від жителів міста, які стали заручниками у потягу «Київ–Трускавець», зазначивши, що в мерії отримують масу звернень від людей.

«Саме зараз знаходимось у потягу №49, на який Укрзалізниця нам продала квитки учора уже після внесення Тернополя в «Червону зону». Про те, що потяг не зупинятиметься у Тернополі, дізналися від провідниці. Начальник потяга вибачився і запропонував виходити в першій ночі у Хмельницькому або о 4 ранку у Львові. Нас таких заручників – 15 лише у вагоні. Чому нас як злочинців етапують заблокованими в потягу без права і можливості вийти в рідному місті», – озвучив мер Тернополя послання пасажирів з Тернополя.

Нагадаємо, сьогодні на сесії міськради депутати прийгяли звернення до уряду щодо скасування рішення про посилення карантинних обмежень у Тернополі.

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