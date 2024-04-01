У Тернополі неповнолітній вчиняв диверсії на залізниці. За це йому платили 4 тисячі гривень.

Про це йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду, пишуть Тернопільські події.

За даними суду, 8.02.2024, неповнолітній та його товариш – особа, матеріали стосовно якої розслідуються в окремому кримінальному провадженні, перебуваючи в м. Тернопіль, вирішили та спланували вчинення знищення майна акціонерного товариства «Укрзалізниця», шляхом підпалу, а саме релейної шафи на залізничному перегоні «Тернопіль – Збараж», що в межах села Шляхтинці Байковецької територіальної громади Тернопільського району Тернопільської області.

Завдання про умисне вчинення знищення шляхів сполучення належних АТ «Укрзалізниця» було отримано особою, матеріали стосовно якої розслідуються в окремому кримінальному провадженні, від невстановлених досудовим розслідуванням осіб через месенджер «Телеграм» за грошову винагороду у сумі 9800 гривень в криптовалюті USDT. В подальшому, особа, матеріали стосовно якої розслідуються в окремому кримінальному провадженні, залучив до вчинення даного кримінального правопорушення свого товариша , який погодився, також за грошову винагороду у сумі 4000 гривень узяти участь у знищенні шляхів сполучення належних АТ «Укрзалізниця».

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на умисне знищення засобів зв`язку та сигналізації на шляху сполучення залізниці, шляхом підпалу, з метою власного збагачення, 09.02.2024, близько 06:00 год., хлопець та особа, матеріали стосовно якої розслідуються в окремому кримінальному провадженні, із завчасно підшуканими (придбаними) засобами вчинення злочину прийшли до перегону (залізничної колії) «Тернопіль – Збараж».

Надалі, переконавшись, що за їх діями ніхто не спостерігає, хлопець та особа, матеріали стосовно якої розслідуються в окремому кримінальному провадженні, усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх злочинних дій, та бажаючи їх настання, умисно, застосовуючи фізичну силу та за допомогою викрутки відкрили двері релейної шафи типу ШРУ-М, яка перебувала на балансі ВСП «Тернопільська дистанція сигналізації і зв`язку» регіональної філії «Львівська залізниця», АТ «Укрзалізниця», після чого чоловік облив обладнання засобів та сигналізації в середині релейної шафи рідиною для розпалювання «Jarrkoff» ємністю 250 мл. та підпалив шафу, тим самим умисно вчинили її знищення.

Після цього, розуміючи що поступово масштаб полум`я та руйнування буде збільшуватися, підсудний та особа, матеріали стосовно якої розслідуються в окремому кримінальному провадженні, із місця вчинення кримінального правопорушення втекли.

В результаті знищення релейної шафи виробничому структурному підрозділу «Тернопільська дистанція сигналізації і зв`язку» регіональної філії «Львівська залізниця», АТ «Укрзалізниця» заподіяно шкоду в розмірі 564,40 гривень.

Підсудний уклав угоду зі слідством і його засудили до 2 років іспитового терміну.