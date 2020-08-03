У Тернополі не встановлюватимуть карантинні обмеження, передбачені для «червоної» зони. Відповідне рішення прийняли депутати на позачерговій, п’ятдесят третій, сесії міської ради третього серпня.

– У порядку денному лише одне питання: «Про виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020р. №641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», – зазначив міський голова Сергій Надал. – Це рішення ми почули з новин в п’ятницю. На жаль, його приймали без жодного обговорення з Тернопільською міською радою чи нашими медиками. Жодних логічних пояснень цьому рішенню не існує. По всіх показниках, які передбачені МОЗ, Тернопіль не може бути в «червоній» зоні. Ми з березня на карантині, як і вся країна, економіка міста «стоїть на колінах», бізнес закривається, люди втрачають роботу. Люди не можуть бути без роботи. Ми всі розуміємо, що є карантинні обмеження, всі містяни готові їх дотримуватися, є питання маскового режиму, рукавиць, дезінфекторів, соціальної дистанції, інші рекомендації, які ми виконуємо відповідно до вимог головного санітарного лікаря. Але зупинити роботу міста ми не можемо. 100 мільйонів гривень втратило місто лише за перше півріччя 2020 року. Незважаючи на це, держава продовжує вилучати у Тернополя реверсну дотацію у розмірі 60 мільйонів гривень. Від початку карантину ми не отримали жодної допомоги з боку держави. Всі ви добре знаєте, що придбання медикаментів, медичного обладнання, засобів захисту, премій лікарям, зарплата медикам йде за рахунок міського бюджету. І сьогодні вони хочуть нас обмежити в нашій життєдіяльності, просто зупинити роботу міста. Постало питання транспортної блокади. За одну ніч я отримав десятки коментарів від тернополян, які їдуть з дітьми в поїздах з Херсона, Одеси, інших міст і не можуть вийти у рідному місті. Думаю, ми маємо прийняти своє рішення і дати пояснення всім тернополянам, як нам далі жити і дати оцінку рішенню, яке прийняв уряд.

Після обговорення рішення депутати 34 голосами «за» підтримали його. Утримався від голосування один депутат.

Таким чином депутати визнали, що рішення Державної комісії ТЕБ та НС та Постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 р. №641 є такими, що не ґрунтуються на нормах Конституції України, а саме: статей 24,33,39,42,49,64. Відповідно до прийнятого документу виконавчі органи міської ради, комунальні підприємства, установи, організації, місцева комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Тернопільській міській раді мають забезпечити належне функціонування закладів дошкільної освіти, громадського транспорту та життєдіяльність Тернопільської міської територіальної громади, відповідно до рішень місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Тернопільській міській раді. Суб’єктам господарської діяльності рекомендовано на період встановленого карантину здійснювати свою діяльність відповідно до рішень місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Тернопільській міській раді. А органи національної поліції мають утриматись від дій, щодо притягнення до відповідальності суб’єктів господарювання, які діятимуть у відповідності до даного рішення. Із повним текстом рішення можна ознайомитися тут.

Ольга Трач

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