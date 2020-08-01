Тернопіль потрапив у червону зону епідемічної небезпеки. Відповідно до рішення державної комісії ТЕБ та НС, тут можуть заборонити роботу громадського транспорту, закладів освіти, ресторанів.

Нові правила вступають у дію з третього серпня.

Рівні епідемічної небезпеки встановлюють на основі завантаженості ліжок у лікарнях хворими на коронавірус, кількості ПЛР та ІФА-тестувань, коефіцієнту виявлення нових хворих та показника динаміки зростання кількості хворих. Відтак Тернопіль за цими показниками увійшов до червоної зони.

Як зазначив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев, у Тернополі коефіцієнт виявлення нових випадків зараження коронавірусом перевищує 11%. Також перевищено показник динаміки інфікування.

“В місті Тернополі ситуація тривалий час залишалася стабільною. Не було тривалого перевищення критеріїв Кабміну, які використовуються для оцінки епідситуації. Але останнього тижня простежилася негативна тенденція. Кількість хворих збільшувалася. Щодо проведення випускного, то, вважалося, що такі заходи є можливими. Оскільки захворюваність серед дітей є найнижчою в структурі вікової захворюваності. Діти до 17 років складають 8,8% в структурі захворюваності, 18 – 29 років – 12,2%. Тобто захворюваність серед цієї вікової категорії невисока. Перебіг захворювання, як правило, легкий, ускладнень немає. Серед дітей значно менша частка осіб з медичним ризиком”.

Помаранчевому рівню епідемічної небезпеки відповідає ситуація в Бережанах і Бучацькому районі. У жовтій зоні — Бережанський, Гусятинський, Козівський, Лановецький та Чортківський райони.

За рішенням державної комісії з ТЕБ та НС, у помаранчевій зоні заборонена робота закладів розміщення (крім готелів), діяльність розважальних закладів, ресторанів вночі, планова госпіталізація, дитячих таборів. У жовтій зоні буде обмежене відвідування установ соціального захисту, де перебувають люди похилого віку. У зеленій зоні діятимуть наступні правила: носіння масок в громадських місцях, проведення масових заходів не більше 1 особа на 5 м кв, заповненість залів у кінотеатрах та театрах не більше 50 відсотків, перевезення пасажирів у громадському транспорті за кількістю місць для сидіння.

Софія Романська