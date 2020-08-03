Попри внесення Тернополя до “червоної” зони, громадський транспорт міста 3 серпня вийшов на рейси. І отримав подекуди блокаду від патрульних.

Про це у “Фейсбуці” написав Святослав Журовський:

“Поліція спробувала заблокувати тролейбус на базарі. Люди підняли крик і відстояли себе”, – написав пан Святослав.

Також про це запитували тернополяни і у міського голови Сергія Надала під час його інтерв’ю для Радіо Рокс.

– Так справді, їм хватило розуму вранці зупиняти громадський транспорт в центрі міста, – підтвердив ситуацію Надал. – Але люди мають ходити на роботу, діти – в садочок. Тож комунальний транспорт сьогодні таки вийшов на маршрути. Зробили це і приватні перевізники.

Нагадаємо, сьогодні міська рада визнала рішення уряду про віднесення Тернополя до “червоної зони” неконституційним.

Джерел: Галас