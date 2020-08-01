Кабінет міністрів України мав би переглянути рішення про віднесення Тернополя до “червоної зони” щодо поширення коронавірусної інфекції.

Про це написав на своїй сторінці у Фейсбуці міський голова Сергій Надал.

Очільник міста висловився проти такого рішення Уряду.

“Складається враження, що комусь вигідно залякувати тернополян.

Одразу після урочистої ходи випускників Уряд відніс наш Тернопіль до червоної зони через захворювання на коронавірус. Про це дізнаємося із соцмереж. Тернопіль, Луцьк і Кіцманський район Чернівецької області. Уявіть! Не Київ, де останніми днями фіксують антирекорди хворих на коронавірус, не Львів, де статистика набагато гірша, а один з найменших обласних центрів – Тернопіль.

Де логіка? Так, Тернопіль не вкінці списку, але точно не в числі перших міст. Що це може для нас означати? Вони хочуть знову зупинити транспорт? Закрити торгово-розважальні центри? Закрити заклади громадського харчування? То у Києві люди далі продовжать жити звичайним життям, користуватися транспортом, ходити на роботу, а тернополян Уряд хоче знову закрити вдома?

Я не згодний з цим. Ситуація в Україні – складна. Наша держава в червоному списку загалом. Виявляється, що є ще червоніші плями, які визначаються адміністративно. Кому це вигідно? Чи не тому, що тернополяни збирають підписи на захист української мови, а в Луцьку зірвалась «антитерористична операція»? Чи не тому, що відстоювали національну позицію під стінами Верховної Ради у Києві? Що виступили проти дистанційного навчання? Це так поступають з «непокірними» обласними центрами?

Впевнений, що Уряд має переглянути своє рішення щодо позначення Тернополя «червоною» аномальною зоною. Наше місто не є епіцентром поширення коронавірусу. Хай уряд в першу чергу звертає увагу на міста мільйонники! У нас в Тернополі живуть мудрі містяни, які знають як поводитись у різних складних ситуаціях, навіть таких як пандемія”, – наголосив Сергій Надал.

На фото – порівняльна таблиця захворюваності на коронавірус по Україні.

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