Мери обласних центрів звинуватили центральну владу у перетворенні обмежень на «батіг» для незгодних областей.

Місцева влада може лише посилювати карантин, якщо кількість нових випадків коронавірусу зростатиме, але не може самостійно послаблювати його, наголосив на брифінгу 2 серпня міністр охорони здоров’я Максим Степанов, пише ZN.UA.

Так міністр відреагував на відмову мерів Тернополя і Луцька вводити обмеження, передбачені для регіонів «червоної зони» (зі значним поширенням COVID-19). Нові правила адаптивного карантину почали діяти в Україні з 1 серпня.

«Умови карантину, згідно нашого законодавства, встановлюються урядом, вони прописані у відповідній постанові. Вже на території області або регіону вони можуть лише посилювати, якщо вважають за потрібне. Але в жодному разі законодавство не передбачає, що місцеві органи можуть пом’якшувати карантин», – заявив Степанов.

https://www.facebook.com/watch/?v=1744362805702799

Напередодні мер Тернополя Сергій Надал оприлюднив допис у Facebook, в якому висловив незгоду з відправкою області до «червоної зони».

«Я не згоден з цим. Ситуація в Україні – складна. Наша держава в червоному списку загалом. Виявляється, що є ще червоніші плями, які визначаються адміністративно. Кому це вигідно? Чи не тому, що тернополяни збирають підписи на захист української мови, а в Луцьку зірвалася «антитерористична операція»? Чи не тому, що відстоювали національну позицію під стінами Верховної Ради в Києві? Виступили проти дистанційного навчання? Це так поводяться з «непокірними» обласними центрами?», – обурився він.

ХТО І ЧОМУ ХОЧЕ ПОМІСТИТИ НЕПОКІРНИЙ ТЕРНОПІЛЬ В ЧЕРВОНУ ЗОНУ КАРАНТИНУ?🔷 Складається враження, що комусь вигідно… Опубліковано Сергієм Надалом Пʼятниця, 31 липня 2020 р.

На сьогодні Тернопільська область не входить до п’ятірки антилідерів за розповсюдженням коронавірусу. Тут зафіксовано 3 086 випадків, за останню добу – 51. А показники захворюваності останніми днями знизились.

Увечері 1 серпня пресслужба міськради повідомила про те, що з 3 серпня «Тернопіль працюватиме в звичайному режимі», карантин посилено не буде.

Тернопільського колегу підтримав радник мера Луцька Ігор Поліщук.

««Червоний» рівень означає, що має бути зупинено громадський транспорт, закрито дитячі садочки, заклади громадського харчування, готелі та ін., що своєю чергою призведе до відсутності роботи і засобів до існування у тисяч жителів міста і ще більших недонадходжень до міського бюджету… Луцька міськрада не прийматиме жодних рішень щодо зупинки транспорту або закриття будь-яких закладів. Якщо центральна влада хоче працювати за законом – нехай вводить ПП і тільки тоді вводить обмеження», – написав він у Facebook.

Шановні лучани!Державною комісією ТЕБ та НС (орган з не зовсім зрозумілим правовим статусом) без будь-яких особливих… Опубліковано Ihor Polishchuk Пʼятниця, 31 липня 2020 р.

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