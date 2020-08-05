За останню добу на Тернопільщині виявлено 27 нових хворих на коронавірусну інфекцію.

Найбільше нових випадків зараження зафіксовано у Тернополі (7).

Згідно з даними обласного лабораторного центру, станом на 9 годину ранку 5 серпня на Тернопільщині зареєстровано 3148 випадків COVID-19. 40 іх них – летальні. 1872 людей одужало.

Загалом у лікарнях Тернополя перебуває 50 хворих на COVID-19. З них 41 пацієнт – у лікарні швидкої допомоги, 9 – дитячій лікарні (6 дітей і 3 дорослих).

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