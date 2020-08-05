Загалом в області уже 40 жертв коронавірусу.

Станом на 5 серпня в Тернопільській області за результатами 390 досліджень методом ПЛР – коронавірусну інфекцію протягом доби підтвердили в 27 осіб. На жаль, один пацієнт помер, повідомляють у міській раді.

За попередню добу видужало 27 осіб. Усього за період пандемії на Тернопільщині видужало 1872 пацієнти.

Географія поширення нових випадків:

м. Тернопіль (7 осіб)

Борщівський район (1 особа):

• с. Кривче – 1

Бучацький район (1 особа):

• м. Бучач– 1

Гусятинський район (2 особи):

• смт. Копичинці– 1

• м. Хоростків – 1

Збаразький район (2 особи):

• с. Доброводи – 1

• с. Старий Вишнівець – 1

Тернопільський район (6 осіб):

• с. Смиківці– 1

• с. Байківці – 1

• с. Гаї Шевченківські – 1

• смт. Велика Березовиця – 2

• с. Івачів Горішній – 1

Чортківський район (7 осіб):

• м. Чортків – 5

• с. Давидківці – 1

• с. Росохач – 1

Бережанський район (1 особа):

• м. Бережани – 1

Усього в Україні підтверджено 75 490 випадків зараження на COVID-19. За попередню добу коронавірусну інфекцію підтвердили в 1 271 українця.

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