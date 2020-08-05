Загалом в області уже 40 жертв коронавірусу.
Станом на 5 серпня в Тернопільській області за результатами 390 досліджень методом ПЛР – коронавірусну інфекцію протягом доби підтвердили в 27 осіб. На жаль, один пацієнт помер, повідомляють у міській раді.
За попередню добу видужало 27 осіб. Усього за період пандемії на Тернопільщині видужало 1872 пацієнти.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (7 осіб)
Борщівський район (1 особа):
• с. Кривче – 1
Бучацький район (1 особа):
• м. Бучач– 1
Гусятинський район (2 особи):
• смт. Копичинці– 1
• м. Хоростків – 1
Збаразький район (2 особи):
• с. Доброводи – 1
• с. Старий Вишнівець – 1
Тернопільський район (6 осіб):
• с. Смиківці– 1
• с. Байківці – 1
• с. Гаї Шевченківські – 1
• смт. Велика Березовиця – 2
• с. Івачів Горішній – 1
Чортківський район (7 осіб):
• м. Чортків – 5
• с. Давидківці – 1
• с. Росохач – 1
Бережанський район (1 особа):
• м. Бережани – 1
Усього в Україні підтверджено 75 490 випадків зараження на COVID-19. За попередню добу коронавірусну інфекцію підтвердили в 1 271 українця.
Читайте на цю тему:
Тернопіль можуть перенести у “зелену зону”
Епідеміолог пояснила, чому на Тернопільщині поменшало випадків COVID-19
За добу на Тернопільщині – лише вісім нових випадків коронавірусу