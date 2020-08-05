У Міністерстві охорони здоров’я заявили про те, що Тернопільську область можуть перенести у зелену зону карантину. В регіоні фіксують покращення епідеміологічної ситуації.
Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає РБК-Україна.
Крім того, Вінницька область вже шість днів не перевищує чотири показники МОЗ.
“Тернопільська область вже чотири дні відповідає індикаторам і може бути переведена в зелену зону”, – зазначив він.
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