У Міністерстві охорони здоров’я заявили про те, що Тернопільську область можуть перенести у зелену зону карантину. В регіоні фіксують покращення епідеміологічної ситуації.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає РБК-Україна.

Крім того, Вінницька область вже шість днів не перевищує чотири показники МОЗ.

“Тернопільська область вже чотири дні відповідає індикаторам і може бути переведена в зелену зону”, – зазначив він.

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