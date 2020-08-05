Якщо протягом наступних трьох днів на Тернопільщині знижуватиметься рівень захворюваності на коронавірус, представники влади області звертатимуться до державної комісії з ТЕБ та НС щодо перегляду зонування регіону.

Про це повідомив начальник управління охорони здоров’я області Володимир Богайчук.

Поки що Тернопіль залишається у так званій червоній зоні. Додаткових карантинних обмежень в обласному центрі не вводитимуть. Таке рішення прийняли на засіданні міського оперативного штабу. Втім, в місті посилять контроль за виконанням діючих обмежень.

«Рівень епідемічної небезпеки обчислюється Міністерством охорони здоров’я, береться до уваги частка відповідно даної територіальної одиниці, її вплив на загальний регіональний показник. Чим більша частка впливу певної адміністративно-територіальної одиниці, тим гірше вона показує себе статистично і її надається той чи інший статус. Також оцінка проводилася за двома з чотирьох критеріїв Кабінету Міністрів, це, відповідно, коефіцієнт випадків інфікування і показник динаміки росту випадків інфікування. Станом на минулий тиждень в нас цих два показники по місту Тернополю перевищували рекомендовані значення. Так, якщо ми візьмемо за 29 та 30 серпня, показник динаміки зростання становив 132,7 при нормі 10%. За 30-те число 143,3 при нормі 10%», – розповіла заступниця директорки обласного лабораторного центру Юлія Кравчук.

Додамо, цього тижня в регіоні поменшало виявлених випадків коронавірусу. Лікарі пов’язують ситуацію із циклічністю епідемічного процесу. До слова, кількість ПЛР-тестувань в обласному лабораторному центрі не зменшували.

Софія Романська

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