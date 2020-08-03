Негайно звернутися до Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з проханням провести позачергове засідання та прийняти рішення про зміну рівня епідемічної небезпеки на території Тернополя запропонував начальник відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення Василь Даньчак.

Свою пропозицію він озвучив на позачерговій сесії третього серпня. Епідемічна ситуація у громаді, за його словами, відповідає нормі.

– Є чотири критерії за якими території відносять до тієї чи іншої зони, – каже Василь Даньчак, начальник відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення. – Перший: кількість тестувань на сто тисяч населення. В нас він становить 83,6, а норма – не нижче 24 на 100 тисяч населення. Цей показник у нас значно перевищує рекомендований. В середньому за добу проводиться 184 ПЛР-тестувань, а від початку карантину проведено вже понад 6 тисяч ПЛР-обстежень. Другий: коефіцієнт виявлення випадків інфікування «Covid-19». Він у нас станом на 2 серпня становить 10%. При рекомендованій нормі не вище 11%. За останні п’ять днів цей показник коливався в межах 9-14 %. Зараз він в нормі. Третій критерій: показник динаміки зростання випадків інфікування «Covid-19». Він у нас становить на 2 серпня мінус 11,1 %, рекомендовано не вище 10%. За минулий тиждень цей показник коливався від 34% до 140%, але для цього були об’єктивні чинники пов’язані із випадками захворювання в організованих колективах, але це значно полегшувало виявлення контактних осіб, хоча й дало незначний приріст захворюваності. Четвертий критерій: завантаженість інфекційних ліжок, який становить у нас на 2 серпня 38,9%, при нормі – 50%. Як бачимо критичної епідситуації на території ТМТГ немає. При аналізі цих чотирьох критеріїв, які визначені Постановою Кабміну, територія ТМТГ станом на 2 серпня за всіма показниками відповідає нормі. Ситуація залишається стабільно нестійкою. Але з огляду на покращення критеріїв, а також того факту, що «червоний» рівень епідемічної небезпеки запроваджується лише у тому випадку коли завантаженість ліжок перевищує 75%, а у нас цей показник майже вдвічі менший, тому пропоную підготувати негайне звернення до Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій зібратися позачергово та прийняти рішення про зміну рівня епідемічної небезпеки на території Тернополя. Це не моя особиста думка, а думка всіх медиків міста. З метою забезпечення нормальної життєдіяльності нашого міста, а також дотримання права тернополян на працю та свободу пересування, і зважаючи, що прийняття рішення буде стосуватися лише одного населеного пункту, воно не потребуватиме тривалих підрахунків, вважаємо за доцільне проведення позачергового засідання цієї комісії. До моменту розгляду на території міста буде впроваджено обмежувальні заходи визначені для «помаранчевої» зони, а також деякі додаткові заходи, які будуть розроблені нашим штабом оперативного реагування.

Ольга Трач

Читайте на цю тему:

“Етапують як злочинців”: пасажири влаштували бунт у потягу через заборону зупинки у Тернополі

“Вистачило розуму”: біля ринку люди не дали поліції заблокувати тролейбус

У МОЗ відреагували на рішення тернопільської влади не посилювати карантин

Червоний рівень: “Укрзалізниця” скасувала зупинку потягів у Тернополі

“Уряд хоче знову закрити тернополян вдома?”, – Сергій Надал про “червону зону”

Тернопіль у червоній зоні: що заборонять з понеділка?