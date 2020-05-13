Минулого тижня у трьох медичних працівників обласного онкологічного диспансеру виявили коронавірус.

У результаті епідрозслідування стало відомо, що інфекція поширилася через інфіковану пацієнтку, що потребувала невідкладної допомоги.

Інфіковані медики онкодиспансеру переносять COVID-19 у легкій формі. Вони лікуються амбулаторно, а всі контактні особи перебувають на самоізоляції.

“До обласного онкологічного диспансеру поступила хвора, яка підлягала оперативному лікуванню, її було зроблено ПЛР, результат був позитивним. Жінка була переведена до інфекційного відділення. Тоді був протестований той медичний персонал, який надавав її допомогу, і серед них було виявлено людей, інфікованих COVID-19, але в них безсимптомна форма, вони лікуються амбулаторно. У відділені були проведені всі необхідні протиепідемічні заходи. Наразі жодної небезпеки, що стосується поширення коронавірусу, для онкодиспансеру немає”, – пояснила заступниця начальника відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення ТМР Ольга Ярмоленко.

Додамо, усього у Тернополі інфікувалися коронавірусом 27 медичних працівників, десятеро з них працюють у міських закладах охорони здоров’я, інші — в обласних і районних. Загалом в області від початку епідемії COVID-19 вразив понад двісті медичних працівників.

Софія Романська

Читайте на цю тему:

Захворюваність на COVID-19 на Тернопільщині пішла на спад

Коронавірус виявили у трьох працівників онкодиспансеру