COVID-19 виявили у трьох працівників обласного онкологічного диспансеру.

Загалом упродовж минулої доби в Тернополі додалося семеро інфікованих коронавірусом. Відтак їхня кількість в обласному центрі збільшилася до вісімдесяти одного.

Учора у Тернополі COVID-19 підтвердили у матері і дитини, яких госпіталізували до міської дитячої лікарні. Також виявили коронавірусну інфекцію у ще двох тернополян, які контактували з інфікованими особами, – повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев.

“У Тернополі додалося інфікованих серед медичних працівників, але це за рахунок закладів обласного підпорядкування. Загалом із 22 медпрацівників у Тернополі одинадцять працюють в обласних закладає охорони здоров’я. Одужали в місті станом на сьогодні 12 осіб, в тому числі три медичні працівники”.

Через ймовірність інфікування на самоізоляції у Тернополі перебуває майже півтисячі жителів обласного центру. Вони переважно контактували із хворими на COVID-19, однак у них інфекцію не підтвердили.

Софія Романська

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