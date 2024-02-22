У Тернополі жінці видалили пухлину вагою майже десять кілограмів. ФОТО 18+

У Тернопільському обласному онкологічному диспансері провели унікальну операцію – видалили жінці велетенську пухлину.

Про це повідомили на сторінці медичного закладу.

43-річна жінка звернулася зі скаргами на пухлину в животі. За допомогою УЗД та інших діагностик визначено діагноз – кістома.

“Лікарі Тернопільського обласного онкологічного диспансеру провели екстирпацію матки з додаткам, оментектомію, цитодіагностику (рак лівого яєчника). Операцію виконано в радикальному обʼємі. Загальна маса пухлини становить 9.5 кг”, – ідеться у повідомленні.