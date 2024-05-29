Відвідування приватних клінік — це один із найкращих способів отримати медичну допомогу в сучасному світі. Вони орієнтовані на забезпечення максимального комфорту для пацієнта, використання сучасних методів діагностики та новітніх лікувальних стратегій. Такі медичні центри оснащені високоточним обладнанням, а спеціалісти, які в них працюють, мають багаторічний досвід роботи.

Добробут — це приватна медична клініка, яка заслужено вважається однією з найкращих в Україні. Вона представлена великою мережею медичних центрів у Києві та вже багато років надає мешканцям столиці та околиць якісні медичні послуги. Задоволені пацієнти рекомендують спеціалістів з Добробуту завдяки їхньому професійному підходу та уважному ставленню до кожного відвідувача.

Як розвивався Добробут

Історія розвитку мережі бере початок ще у 2001 році, коли було відкрито першу станцію невідкладної допомоги. Надалі Добробут пройшов декілька етапів становлення:

Відкриття декількох центрів у 2003 році. Тоді почали працювати клініка невідкладної допомоги у Ялті та медичний центр у Медмістечку (для дорослих). Ялтинський центр закінчив свою роботу у 2012 році. Відкриття першого стаціонару для дорослих. Він запрацював у 2004-му. Відкриття першого стаціонару та станції невідкладної допомоги для дітей. Ця клініка відкрилася в Києві 2005-го та працювала по 2009 рік. Відкриття у 2006 році ще однієї ялтинської філії з поліклінікою та денним стаціонаром. Працювала по 2012 рік. Відкриття першого центру для всієї родини. Починаючи з 2007 року він працює на вулиці Татарській. Відкриття філії у Донецьку. Працювала з 2008 по 2014 рік.

Як видно, у цей період філіали центру відкривалися в декількох містах України. Надалі, з 2011 року й дотепер, Добробут активно розвивається як столична мережа. Наразі центри представлені в кожному районі Києва — тільки за період війни їх відкрилося 8 штук. Так мережа може забезпечити якісною медичною допомогою більше людей. Добробут справедливо вважається одним із наймасштабніших українських проєктів у медичній сфері.

Як знайти центри Добробут

Для комфорту пацієнтів центри мережі розташовані в кожному районі. Сьогодні працюють:

станції екстреної допомоги для дорослих і дітей;

поліклініки на обох берегах для всієї родини;

стаціонари для дітей і дорослих;

хірургічні відділення;

власний лікувально-діагностичний центр;

клінічний онкологічний центр;

центр, присвячений неврології та реабілітації.

Ви можете вибрати для звернення конкретний центр або спеціаліста, до якого бажаєте потрапити на прийом.