У четвер, 11 липня, керівник Нацполіції у Тернопільській області Сергій Зюбаненко спільно з своїми заступниками провів брифінг для журналістів, де повідомив про оголошення підозр трьом лікарям Чортківської лікарні. Через їхню недбалість 20 пацієнтів втратили зір.

Експертизи підтвердили, що препарат, який використали для ін’єкцій, є підробленим. За даними поліції, його у медзаклад приніс головний лікар, якому незабаром також оголосять підозру. Про це повідомляє Zaxid.net.

«Трьом лікарям оголошені підозри і слідство активно працює над тим, щоб найближчим часом оголосити підозри керівному складу лікувального закладу», – сказав керівник обласної поліції Сергій Зюбаненко.

Він передав слово своєму заступнику Андрію Ткачику, який розповів про проведені експертизи та деталі слідства. За його словами, проблематика виникала через велику кількість потерпілих та багато експертиз.

«20 лютого 2023 року цю подію внесли до реєстру досудових розслідувань. Два тижні тому ми оголосили першу підозру одному з лікарів, який вводив цей препарат. Суд визначив запобіжний захід – майже мільйон гривень застави. Ще двом лікарям, це жінки, оголошено підозри. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Ми допрацьовуємо цей момент, щоб оголосити підозру головному лікарю цієї лікарні, який приніс цей препарат в установу», – сказав Андрій Ткачик.

Згідно з сайтом Чортківської центральної міської лікарні, директором установи є Ростислав Шульський, а медичним директором Тарас Вензель. За словами Ткачика, експертизи підтвердили, що препарат, який використовували для ін’єкцій, є підробленим.

«Експертизами підтверджено, що цей препарат є підробленим. Він не випускався цією фірмою. Ми маємо 20 потерпілих, двоє людей вже померли. Хочу наголосити, смерть не є в причинному зв’язку, це вікове. Практично у всіх потерпілих було видалено очні яблука, зір не повернувся до жодного з потерпілих», – повідомив заступник голови Нацполіції у Тернопільській області.

Нагадаємо, що на різке погіршення зору 22 пацієнти Чортківської лікарні поскаржились в середині лютого. Напередодні вони, за рекомендацією офтальмологів, отримали ін’єкції для покращення зору, використавши препарат «Алтузан». Натомість зір у них взагалі почав зникати. В межах доби всіх пацієнтів завезли у обласну лікарню, де їм провели термінові операції.