За добу в області підтвердили ще 27 випадків захворювання на коронавірус.
Відтак, станом на 9 годину ранку 5 травня на Тернопільщині загалом налічується 923 випадки COVID-19. 15 з них – летальні. 172 людей одужали.
На перше місце за кількістю хворих вийшов Кременецький район. Там зафіксовано уже 270 випадків. На другому місці – Монастирищина, де коронавірус виявили вперше в області. У цьому районі 183 випадки COVID-19.
Статистика по інших районах наступна:
108 – жителі Шумського району
81– жителі міста Тернополя
62 – жителі Бучацького району
53 – жителі Чортківського району
43 – жителі Заліщицького району
25 – жителі Козівського району
19– жителі Лановецького району
14– жителі Збаразького району
13– жителі Борщівського району
13 – жителі Гусятинського району
13 – жителі Тернопільського району
11 – жителі Теребовлянського району
5 – жителі Підгаєцького району
4– жителі Підволочиського району
3 – жителі Бережанського району
3 – жителі Зборівського району
В цілому по Україні – 12697 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 316 летальних, 1875 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 366 нових випадків.
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