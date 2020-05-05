За добу в області підтвердили ще 27 випадків захворювання на коронавірус.

Відтак, станом на 9 годину ранку 5 травня на Тернопільщині загалом налічується 923 випадки COVID-19. 15 з них – летальні. 172 людей одужали.

На перше місце за кількістю хворих вийшов Кременецький район. Там зафіксовано уже 270 випадків. На другому місці – Монастирищина, де коронавірус виявили вперше в області. У цьому районі 183 випадки COVID-19.

Статистика по інших районах наступна:

108 – жителі Шумського району

81– жителі міста Тернополя

62 – жителі Бучацького району

53 – жителі Чортківського району

43 – жителі Заліщицького району

25 – жителі Козівського району

19– жителі Лановецького району

14– жителі Збаразького району

13– жителі Борщівського району

13 – жителі Гусятинського району

13 – жителі Тернопільського району

11 – жителі Теребовлянського району

5 – жителі Підгаєцького району

4– жителі Підволочиського району

3 – жителі Бережанського району

3 – жителі Зборівського району

В цілому по Україні – 12697 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 316 летальних, 1875 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 366 нових випадків.

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