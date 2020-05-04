У Тернопільській лікарні швидкої допомоги наразі перебуває 21 пацієнт з коронавірусною інфекцією.

Про це повідомив начальник відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення ТМР Василь Даньчак. Ще п’ятеро осіб госпіталізували до міської дитячої лікарні.

Загалом кількість інфікованих коронавірусом у Тернополі збільшилася до сімдесяти п’яти. Упродовж доби епідеміологи виявили ще шестеро заражених -19 тернополян. Втім, більшість інфікованих переносять хворобу у легкій формі.

«У Тернополі зареєстровано 75 інфікованих, 50 з них перебуває на амбулаторному лікуванні, з них троє діток. 16 жителів Тернополя знаходяться на стаціонарному лікуванні у лікарнях нашого міста, а саме у лікарні швидкої допомоги 14 осіб, двоє пацієнтів: мати і дитина у міській дитячій лікарні. У закладах охорони здоров’я нашого міста знаходиться дев’ять осіб з підозрою: у лікарні швидкої допомоги троє пацієнтів та у міській дитячій лікарні теж двоє пацієнтів. Загалом у лікарні швидкої допомоги – 21 пацієнт з підтвердженим діагнозом Ковід-19: 14 пацієнтів з міста, семеро – жителі районів. У дитячій міській лікарні – п’ять пацієнтів з підтвердженим діагнозом. У лікарні №3 на обсервації перебуває 8 пацієнтів», – розповів Василь Даньчак.

Через підозри коронавірусної інфекції у Тернополі змусили самоізолюватися понад півтисячі осіб. Тривалість такого періоду сягає двох тижнів.

Софія Романська