На Тернопільщині більшає інфікованих COVID-19 серед людей пенсійного віку.

Про це повідомив на засіданні міського оперативного штабу епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев.

Лікування таких людей ускладнене супутніми патологіями.

Упродовж доби епідеміологи виявили 28 нових випадків інфікування коронавірусом. Відтак кількість заражених в області сягнула 896.

«Щодо вікової структури захворілих по області, то відсоток інфікованих від 60 років збільшується. Наразі він складає 14,5%. В місті Тернополі вікова структура залишилася майже незмінною. Наголошую на питанні вікової структури через те, що левова частка померлих – це люди від 50 років, відтак це група вікового ризику. За період спостереження зареєстровано 1534 підозри, за добу додалася 21 підозра. Показник захворюваності по місту на сто тисяч населення складає 35,6%. Найвища захворюваність за показниками на сто тисяч населення в області спостерігається в Монастириському районі – 183 випадки, минулої доби там додалося п’ять випадків. У Кременецькому районі рівень захворюваності складає 256, за добу, що минула, захворюваність збільшилася на сім випадків. У цьому районі левову частку всіх випадків складає захворюваність у місті Почаєві, це 139 осіб. У Шумському районі захворіло 107 людей. Кременецький і Шумський райони разом дають 40,5% інфікованих від усіх захворілих в області».

Минулої доби на Тернопільщині летальних випадків від коронавірусу не зафіксовано. Вже подолали COVID-19 у нашому регіоні 160 людей.

Софія Романська