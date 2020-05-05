П’ятеро пацієнтів з коронавірусом наразі перебуває у Тернопільській міській дитячій лікарні. Серед них — троє дітей.

Про це повідомив головний лікар закладу Андрій Артимович.

Стан пацієнтів середньо-важкий. Однак підключених до апаратів штучної вентиляції легень немає.

Двоє хворих на коронавірус у дитячій лікарні — тернополяни, ще троє пацієнтів — жителів районів області. У лікарні швидкої допомоги перебуває двадцять пацієнтів з підтвердженим діагнозом COVID-19, чотирнадцять із них — жителі обласного центру.

Пацієнтів з районних центрів до Тернополя госпіталізують переважно у важкому і середньому станах, – розповів начальник відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення ТМР Василь Даньчак. Оскільки забезпечення міських лікувальних закладів краще, ніж районних, і це дозволяє надити більш ефективну медичну допомогу.

Софія Романська

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