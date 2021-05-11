Що страхують онлайн в Україні і чи вигідно це для клієнтів?

Цифрові сервіси вже міцно закріпилися в житті українців, особливо після оголошення пандемії. Страхування онлайн не виняток. Щорічно частка електронних полісів в загальній кількості укладених договорів збільшується. А це говорить як про довіру до послуги, так і про зручність використання таких страховок.

Про переваги Е-поліса

Виділимо 5 головних переваг електронного страхування, заради яких варто залишити в минулому паперовий бланк.

Простота оформлення страховки. Щоб купити поліс, не доведеться їхати в офіс страховика, стояти в черзі, контактувати з людьми та витрачати свій час. Процес повністю переведений в онлайн. Клієнту достатньо обрати програму, ввести затребувану інформацію й розрахуватися карткою. При цьому страховка онлайн приходить на email в форматі PDF та не потребує друку. Знижена ціна. Е-договір коштує на 10% дешевше через відсутність роботи агента, комісія якого закладена в паперовий варіант страховки. По суті він просто заповнює дані та друкує бланк. Крім цього заощадити можна, здійснюючи покупку на агрегаторах, користуючись знижками, промокодами, усвідомлено підходячи до вибору програми. Зручність зберігання. Поліс можна зберігати в телефоні або планшеті. Ви ніколи не втратите його та не забудете вдома. Він завжди під рукою в потрібний момент. Безпека угоди. Фальшиві паперові бланки, на жаль, ще зустрічаються. Як результат, витрачені гроші даремно і зіткнення з наслідками форс-мажору віч-на-віч. Фальсифікація ж електронної страховки виключена. Поліс при оформленні фіксується в базі СК. Ви не ризикуєте коштами і власним благополуччям. Головне, користуватися перевіреними ресурсами при покупці. Можливість вибрати кращу програму за ціною і якістю. Наявність франшизи, додаткових опцій, розмір покриття, рейтинг компанії – все це важливі деталі при виборі страхового продукту. Але співробітник СК, як правило, не переслідує інтереси клієнта, тому ви можете купити поліс зі слабкими місцями. Самостійно підбираючи програму, ви оформляєте страховку, враховуючи особисті вимоги та виділений бюджет.

Які страховки можна купити онлайн

Отже, ринок України пропонує кілька видів страхування, які функціонує онлайн. А саме:

Автоцивілка (ОСЦПВ). Обов’язковий вид страхування для автомобілістів, який покриває відповідальність водія у разі виникнення ДТП. Тобто, страховик береться відшкодовувати збитки потерпілим замість винуватця. Розширити ліміти по автоцивілці можна, докупивши також онлайн ДЦВ. Це гарантує повний фінансовий захист.

Медична страховка для туристів. Страховка – один з основних документів для туристів при перетині кордону. Сьогодні потрібно, щоб поліс покривав інфікування COVID-19. Без цієї опції людині відмовлять у безкоштовному лікуванні. Чеки з лікарні доведеться оплачувати самостійно.

Договір страхування майна. Вигода онлайн поліса полягає в тому, що оформлення відбувається без огляду майна та навіть для орендованого житла. Страховка покриває збитки при затопленні, пожежі, крадіжки та інше. Страховий поліс для виїзду за кордон на автомобілі – Зелена карта, незабаром теж повинен стати електронним. Однак поки українці можуть оформити його частково онлайн. Наприклад, на маркетплейсі hotline.finance користувач має можливість внести необхідну інформацію та отримати Green card за допомогою Нової пошти на найближчу адресу. Доставка при цьому безкоштовна.