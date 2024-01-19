Шість питань і відповідей про електронну автоцивілку

Страхування автоцивільної відповідальності водіїв є обов’язковим. Це єдине страхування, яке в Україні відбувається не на добровільних засадах. Тож придбати страховий поліс ОСЦПВ треба усім, хто має власний транспортний засіб.

Чи має силу електронна автоцивілка?

За чинним законодавством України автоцивілка може бути електронною. Головне — вона повинна бути актуальною. Оформити поліс онлайн можна у компанії ARX за декілька кроків.

Для власної зручності ви можете видрукувати поліс і покласти його в машині. Але це необов’язково.

Які документи необхідні при оформленні страховки?

Точний перелік документів вам видає конкретний страховик. Зазвичай це:

паспорт і посвідчення водія;

ідентифікаційний номер;

технічний паспорт машини;

протокол перевірки техстану машини.

Останній документ потрібен, якщо машина підлягає обов’язковому технічному огляду.

Що впливає на вартість поліса?

Коштовність поліса визначається типом самого транспорту, місцем реєстрації власника, сферою використання авто. Також залежить ціна від того, чи є власник юридичною або фізичною особою. Строк експлуатації машини, досвід водія й строк дії поліса також можуть вплинути на вартість. Її ж може коригувати наявність франшизи в договорі.

Що таке франшиза?

Франшиза — це та сума, яку страхова компанія не виплачує. Наприклад, за договором франшиза становить 3 тис. грн. А сума збитків за ДТП вийшла 40 тис. грн. Страхова компанія виплачує тільки 37 тис. грн, а решту — винуватий в аварії.

Що таке страхова сума?

Страхова сума — це ті кошти, які виплачує страховик. Максимальні значення встановлює держава. На одну особу за пошкоджене майно можуть виплатити до 160 тис. грн, а за шкоду здоров’ю чи життю — до 320 тис. грн.

Чому можуть не виплатити страхову суму?

Основною страховою подією є ДТП. Але у разі алкогольного чи наркотичного сп’яніння водія, неправомірних даних про аварію чи несвоєчасного інформування про ДТП страхова компанія може не виплатити кошти. Відповіді практично на всі питання ви можете отримати в вашій угоді зі страховиком. Не бійтеся уточнювати деталі й нюанси.