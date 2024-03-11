Все про ціну зеленої карти в 2024 в Україні, де купити, де дешевше, які є варіанти

В разі виїзду за кордон, жодному водієві не обійтися без зеленої карти – міжнародного страхового полісу, який гарантує відшкодування шкоди, завданої потерпілим у ДТП. В 2024 році прогнозується підвищення тарифів на страховку. Що в 2024 році варто знати про зелену карту в Тернополі?

Чому відбувається подорожчання?

На жаль, Україна на даний момент перебуває не в найкращому економічному становищі, що впливає на ціни всіх товарів та послуг в країні. Стосовно ціни зеленої карти на авто, то на неї впливають декілька факторів:

зростання вартості запчастин та ремонту транспортних засобів;

збільшення ризиків для страховиків;

нестабільний курс;

інфляція.

Від чого залежить вартість?

Ціна зеленої карти в 2024 році коливається в залежності від типу транспортного засобу, терміну дії страхування (від 15 днів до 1 року), а також країни, яку ви плануєте відвідати.

Зелена карта є необхідною в 45 країнах, що є членами системи. Без страхування ви не зможете перетнути кордон. Існує також ризик отримати штраф або навіть бути депортованим з країни перебування.

Загальний прогноз ціни зеленої карти в 2024 році є таким:

легкові автомобілі: від 1,5 тисячі грн/місяць;

автобуси: від 5 тисяч грн/місяць;

вантажівки: від 300 тисяч грн/місяць.

Де оформити страхування?

Можна оформити зелену карту як офлайн, так і онлайн. Якщо ви не фанат великих черг та довгого очікування – найкращим варіантом звісно буде придбання полісу онлайн. До того ж, онлайн страхові компанії зазвичай пропонують більш дешеві тарифи. Для придбання потрібно лише заповнити форму, де вказати дані про себе, про ваше авто та інформацію про страховку, яку ви хочете оформити.

Після придбання перевірити чинність зеленої карти можна на сайті МТСБУ. Для цього у вікні відповідного запиту потрібно вписати номер автомобіля або серію і номер бланку полісу. Отже, незважаючи, на підняття тарифів на зелену карту не варто нехтувати цією умовою виїзду за кордон. Страховка є надзвичайно важливою для безпечної подорожі без неочікуваних проблем та зайвих витрат. Оформити її дуже легко на онлайн платформах, проте пам’ятайте про вірогідність натрапити на шахраїв та перевіряйте надійність страхової компанії. Зробити це також можна на сайті МТСБУ.