Шахраї й надалі створюють нові схеми, аби виманити кошти у громадян. Під приводом фейкового сайту, використовуючи назву «АТБ-маркет», зловмисники обманюють довірливих людей.

Суть афери – розсилка користувачам соціальних мереж оголошень щодо зменшення ціни при купівлі товарів у торговій мережі. У таку пастку потрапив житель обласного центру.

Як з’ясували працівники поліції, потерпілому в месенджері надійшло повідомлення начебто від магазину про можливість отримання знижки під час покупок. Чоловіка зацікавила така пропозиція. Тернополянин перейшов за посиланням, вказаним в оголошенні, і зазначив особисті дані. Ще одною умовою під час заповнення анкети були реквізити банківської картки, заявник надав і їх. Після цього, ввів коди, які надійшли, щоб підтвердити операцію. Як результат – з електронного гаманця потерпілого аферисти зняли 13 000 гривень.

За фактом шахрайства слідчі відкрили кримінальне провадження згідно з статтею 190 Кримінального кодексу України.

Поліцейські наголошують жителям області, що вся інформація щодо акційних пропозицій та знижок, які проходять у супермаркеті, розміщується лише на офіційному сайті й на справжніх сторінках соціальних мереж. У жодному разі не переходьте за сумнівними посиланнями. Не розголошуйте особисті дані та дані банківських рахунків, адже цього достатньо шахраям, аби отримати доступ до вашого електронного гаманця.