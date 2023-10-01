Серце зупинилося на стадіоні: на Тернопільщині помер футбольний тренер, котрий переїхав з Донеччини

У Великих Гаях помер відомий футбольний тренер Юрій Олексійович Губаренко.

Про це повідомив голова Великогаївської громади Олег Кохман.

“Усе життя чоловік присвятив спорту. І після чергового тренування на стадіоні серце Юрія Олексійовича зупинилося”, – розповів керівник громади.

Протягом останнього року він був наставником для вихованців місцевого футбольного гуртка.

Юрій Губаренко колись тренував команду “Артемсіль” міста Соледар Донецької області. Через війну команда припинила існування і Юрій Олексійович переїхав на західну Україну.

“Щирі співчуття усій родині, сімʼї Ізбʼянських із Великих Гаїв, друзям та колегам”, – ідеться у зверненні Олега Кохмана.