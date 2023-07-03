Працівниця пошти, зловживаючи службовим становищем, оплачувала мікрокредити чужими грошима. Жінка привласнила понад 165 тисяч гривень, які мали йти на рахунки АТ “Укрпошта”.

У обов’язки підозрюваної входила виплата пенсій, субсидій, переказів, приймання комунальних платежів, вручання посилок та листів. Залишки коштів жінка щодня мала обліковувати та передавати до каси відділення.

У березні адміністрація пошти виявила відсутність грошей у сейфі і з’ясувала, що працівниця їх використовувала у власних інтересах.

Підозрювана у скоєному зізналася. Вона розповіла, що свого часу взяла мікрокредити у різних фінансових установах, а от грошей, аби їх вчасно сплачувати, не мала, а тому використовувала кошти акціонерного товариства.

Повернути борг до встановленого терміну не встигла, оскільки її схему викрили колеги. У ході слідства стало відомо, що жінка вже повернула “Укрпошті” частину коштів. Решту також пообіцяла віддати. Під час розслідування слідчі встановили, що підозрювана уже не вперше маніпулює із чужими грошима.

Слідство по даному провадженню завершилося – справу працівники поліції під процесуальним керівництвом Тернопільської окружної прокуратури скерували до суду.

42-річна жителька Тернопільського району постане перед судом відповідно до частини 4 статті 191 (привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах чи в умовах воєнного стану) ККУ.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.