Світ

Старожил ще здоровий

Президент Білорусі Олександр Лукашенко керує своєю країною вже 25 років і обіймає цю посаду найдовше з усіх європейських глав держав. Попри такий рекордний термін правління, він не виявляє ознак втоми від тягаря державних турбот і нещодавно заявив, що буде балотуватися на новий президентський термін, Щоправда, за однієї умови: якщо, за його словами, його попросить про це народ. “Якщо ви цінуєте стабільність, розвиток держави, щоб вас не продали і не загнали нікуди – будь ласка, прийдіть і скажіть: послухай, президенте, ти ще здоровий”, – натякнув “бацька”. Разом з тим найдавніший європейський “старожил” перебування на президентській посаді пообіцяв, що якщо люди його не підтримають – він на них не образиться (хоча, мабуть, заздалегідь впевнений, що підстав для образ не матиме). І що “посинілими пальцями триматися за крісло не буде”, запевнивши, що крісло це “не таке вже й м’яке”. А ще А. Лукашенко додав, що не буде надто “паритися” з приводу того, як вибори будуть сприйняті за кордоном. “Ми проводимо їх для себе”, – зазначив він.

Росія “пролетить” повз Олімпіаду і Євро-2020?

Те, що російські атлети полюбляють “побаловаться” різними стимуляторами для досягнення перемог в “честной спортивной борьбе”, від певного часу перестало бути таємницею. В Росії цією справою захопилися настільки, що її команди були позбавлені права виступати на ряді головних змагань під національним прапором. Із свіжих новин: британська газета Daily Mail повідомила, що Росію можуть відсторонити від участі в найбільших спортивних змаганнях і позбавити права проводити турніри, якщо буде доведено факт фальсифікації даних в московській антидопінгової лабораторії. Виконавчий комітет Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) збереться 9 грудня для аналізу аномалій в результатах цілого ряду досліджень цієї лабораторії. Швидше за все, Росія оскаржить можливі санкції, і справа буде передана до Спортивного арбітражного суду. Якщо останній визнає російську сторону винною та погодиться з рекомендованими санкціями, Росія може зіткнутися з повною забороною на участь в Олімпійських іграх в Токіо 2020 р., а також футбольному турнірі Євро-2020, одним з господарів яких повинен стати російський Санкт-Петербург.

Пийте на здоров’я

Любите пиво? Я – ні, тому не відмовлю собі в зловтісі повідомити його фанатам приємну новину. Ірландські вчені встановили, що крім шкідливого впливу на організм самого пива, свою капосну роль відіграє і шкідлива закуска до нього. Лідером із шкоди для здоров’я є улюблені багатьма чіпси. Величезна кількість солі, транс-жирів, крохмалу і цукру, що міститься в них – це добрячої сили удар по підшлунковій залозі. Крім цього, часте вживання чіпсів може стати причиною розвитку серцево-судинних захворювань. Коли ж оті чіпси надходять у ваш організм разом з пивом, організм зазнає подвійного навантаження; на повну потужність працює печінка, а від важких інгредієнтів у складі чіпсів потерпають також мозок і нервова система. До менш шкідливих закусок до пива дослідники віднесли малосолоні морепродукти. Організм може навіть отримувати користь від споживання з пивом риби, креветок чи кальмарів. То… пиво із закусками таки шкідливе чи не так, щоб дуже? Я, щиро кажучи, з інформації ірландців не дуже второпав. Отож, пийте на здоров’я – хто полюбляє.

Україна

Унітази як експонати

Схоже, правило, яке діяло на середньовічних торгових шляхах (“Що з воза впало – те пропало”), залишається чинним і в сучасній російській армії. Подібна практика привласнення чужого передалася їй у спадок ще від попередниці – радянської армії. Коли, пригадую, поруч стояли два підрозділи, то безпомилково можна було передбачити, що котрийсь з них (а то й обидва) не дорахуються в себе чогось більш-менш цінного. Судна, які Росія повернула Україні після затримання в Керченській протоці, за словами командувача ВМС України Ігоря Воронченка, перебувають у дуже поганому стані. З них зникли не лише зброя та радіостанції, а й предмети побуту, такі як унітази, ліхтарі, кухонна плита і навіть частина комплектів особистої білизни моряків. Кораблі оглянув і президент України Володимир Зеленський. Він теж відзначив, що бракує частини озброєння та обладнання, і Україна звернеться до Росії з проханням повернути все, чого не вистачає. Дотепники у соцмережах відразу ж висловили припущення, що вкрадені унітази будуть розміщені як експонати бойової слави у знаменитій Оружейній палаті в Кремлі й служитимуть справі патріотичного виховання…

Підозра для “свого”

Як говориться у Євангелії від Іоанна, “Свої своїх не познаша”… Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП), яку очолює уродженець Львова Назар Холодницький, вручила меру Львова (і теж уродженцю міста Лева), колишньому лідеру “Самопомочі” Андрію Садовому підозру в зловживанні владою. Справа стосується виділення містом у 2015 р. землі для будівництва індустріального парку. За інформацією А. Садового, місто на відкритому інвестиційному конкурсі залучило інвестора – компанію СТР, від якої отримало за землю 54 млн грн. На полі, де, за словами міського голови, “паслися корови”, компанія має збудувати індустріальний парк. Проте, за його ж словами, починаючи з 2015-2016 років йде блокування проєкту зі боку державної влади та Генеральної прокуратури. В свою чергу, опоненти А. Садового вважають, що він видав землю в області, а парк мав би бути у місті. Правоохоронці також підстрахувалися висновком Держаудитслужби і свідками. Була озвучена й сума можливої застави – 50 млн. грн, на що А. Садовий одразу ж відповів, що вона для нього непосильна. Вищий антикорупційний суд вирішив суттєво вгамувати “ненаситність” прокурорів і визначив суму застави в 1 млн. 56 тис. 550 грн. Напевно, судді користувалися логарифмічною лінійкою?

Тернопіль

Що згорить – те не згниє

Приємна новина на тлі бруднувато-сірувато-дощових буднів: останнім часом тривалість життя всього населення “файного” міста зросла на три роки, причому жінки стали жити на шість років довше (побічний ефект сімейного насильства?). Та й народжуваність у нашому краї перевищує смертність. Щоправда, деякі турботливі матусі заздалегідь подбали про майбутнє своїх чад, передавши їм, разом з материнською любов’ю, ще й ВІЛ-інфекцію, носіями якої були самі. Також неприємно гальмують “позитивну динаміку в природному прирості населення” випадки самогубств, які почастішали в Західній Україні, особливо серед молодих людей. Серед причин цього сумного явища називають нудьгу, байдужість, смуток, зневіру… І чого б це – усе навколо шумить і вирує, жити стає краще й веселіше. Одним словом – турбулентніше. А ще на одному з сайтів розглядалися ознаки закоханості. При цьому дійшли висновку, що однією з її прикмет може бути неуважність до навколишнього світу. З цього мимоволі напрошується висновок, що під обмежувачем висоти транспорту на Гаївському мості часто їздять саме палко закохані люди – його, отой обмежувач, нещодавно збили вже в дев’ятий раз. Тим часом у одному з сіл згоріли одразу сто тюків соломи. У 30-ті роки хтось після такого випадку, цілком можливо, надовго помандрував би з тавром “шкідника” по місцях заслання Ульянова (Леніна), або й ще далі. Нині ж можна просто втішитися думкою: “Що згорить – те не згниє”…

Ігор Дуда