Молодіжна збірна України під керівництвом Руслана Ротаня вдало виступила у груповому турнірі чемпіонату Європи U-21. Спершу українці здолали збірну Хорватії (2:0) з голом Кащука в стилі Мессі. Потім перемогли одного з господарів турніру – Румунію – 1:0. У останній грі групи, ведучи в рахунку проти іспанців, дали їм змогу вирівняти становище на останній хвилині (2:2) і посіли в результаті друге місце. Як наслідок, у чвертьфіналі нашій збірній сьогодні, 2 липня, доведеться зустрітися чи не з головним фаворитом турніру – збірною Франції, в той час як Іспанія вийшла на значно більш “покладистих” швейцарців. Дві пари 1/4 фіналу зіграли вчора : Грузія – Ізраїль – 0:0 (пен.-3:4), Іспанія – Швейцарія – 2:1 (д.ч.). Крім титулу чемпіона Європи, на турнірі розігруються й путівки на Олімпіаду-2024 у Парижі. Тут можливі різні варіанти, зокрема, досить дивні: можна вийти у півфінал, але на Олімпіаду так і не пробитися, а можна програти у чвертьфіналі, але таки поїхати наступного року в Париж, перемігши у можливому матчі за 5 місце.

Українські стадіони останніми рокам й так не були розбещені надто великою кількістю глядачів на трибунах під час матчів, але під час війни їх стало ще значно менше, або ж взагалі немає. Зрозуміло, що грати за таких умов футболістам не надто приємно. Як стало відомо, в ПФЛ має відбутися робоча нарада, на якій буде проаналізована ситуація з гарантіями безпеки на стадіонах, котрі прийматимуть календарні матчі в Першій та Другій лігах. Якщо становище з бомбосховищами, логістичними питаннями відповідатиме вимогам сьогодення, то буде підготовлено звернення до керівництва УАФ з пропозицією проводити поєдинки з глядачами. Аналогічним чином збирається діяти й керівництво УПЛ. І якщо все буде гаразд, то далі слово повинно бути за УАФ, яка має аргументовано звернутися до відповідних державних структур з проханням позитивно вирішити питання з допуском уболівальників на стадіони в сезоні 2023-2024 років.

Все в цьому світі має ціну, яка, в свою чергу, має властивість змінюватися. Визначено футболістів УПЛ, які найбільше подорожчали та подешевшали за підсумками останнього сезону . Найбільше подорожчав голкіпер “Шахтаря” Анатолій Трубін . Додавши в ціні +4 млн євро, він зараз має трансферну вартість 22 млн євро і є, як стало відомо, предметом інтересу з боку міланського “Інтера”. Також 4 млн євро додав Артем Довбик із “Дніпра-1” (трансферна вартість – 15 млн євро). По 2 млн євро у трансферній вартості додали гравці “Шахтаря” Микола Матвієнко (20 млн євро), Георгій Судаков (11 млн євро), Артем Бондаренко (8 млн євро), а також Олександр Піхальонок із Дніпра-1 (5 млн євро). Найбільше серед гравців УПЛ подешевшав голкіпер “Динамо” Георгій Бущан, (мінус 2 млн євро), який тривалий час не виступав через травму. Тепер його трансферна вартість становить 8 млн євро.

Важко й сказати, чого в даному випадку більше: прагнення досягти рівності всіх перед законом, службової заповзятливості чи відомого “пошли дурня до церкви молитися – він голову розіб’є”? Міністерство молоді та спорту України оновило список осіб, які порушили взяті на себе зобов’язання щодо термінів повернення на територію України після закінчення спортивних заходів. У новому списку опинилися… два гравці збірної України з футболу: Михайло Мудрик та Ілля Забарний. Обидва українці виступають у чемпіонаті Англії: Мудрик грає за “Челсі”, а Забарний – за “Борнмут”. Цікаво, що перед останніми матчами національної команди останній був у Києві. Водночас у списку немає Віктора Циганкова, який взимку виїхав до Іспанії і став футболістом “Жирони”. Раніше була інформація, що екс-динамівець виїхав завдяки системі “Шлях”, оскільки є власником благодійного фонду. Знову цей “Шлях”…