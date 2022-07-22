Світ

Конфлікт “захлинувся”: що буде далі?

Наче вирішивши взяти участь у опитуванні одного з сайтів, колишній Верховний головнокомандувач Об’єднаними збройними силами НАТО в Європі Джеймс Ставрідіс припустив, що російсько-український конфлікт може завершитися через 4-6 місяців. “Українці чинять дуже сильний опір. Військові плани Путіна виявилися не надто ефективними, і він отримав небагато території. Очевидно, що конфлікт захлинувся з обох сторін”, – заявив американський адмірал. Тим, хто, побачивши це передбачення висококласного військового професіонала, відчує певне полегшення, можна порадити не піддаватися передчасному оптимізму: далі, згідно з пророцтвом Ставрідіса, розпочнеться “заморожений конфлікт”, схожий на Корейську війну. Історична довідка: збройне протистояння між Північною і Південною Кореями тривало з перемінним успіхом протягом трьох років (1950-1953), і відтоді відносини між обома країнами залишаються дуже напруженими.

Життєво важливі маршрути

Знаючи звички наших “братів”, цього цілком можна очікувати: згідно з повідомленнями, російські спецслужби активізували діяльність в країнах східної Європи і намагаються виявляти та відстежувати маршрути, якими йде постачання зброї до України. Для нас це питання, як неважко здогадатися, має життєво важливе значення. Як стало відомо, для визначення схем доставки та кількості зброї, яку передають захисникам України країни-партнери, російські військові аташе в країнах Європейського союзу закритими каналами зв’язку отримали наказ активізувати вербування співробітників поліції та громадян, причетних до транспортування військової техніки і зброї. Повідомляється також, що у прикордонних з Україною регіонах спецслужби РФ намагаються використовувати представників місцевих громад та проросійських активістів. До честі багатьох європейців: отримавши від росіян пропозиції про співпрацю, вони одразу ж звертаються до поліції та органів безпеки. Але, як відомо, навіть в найпорядніших сім’ях, буває, не обходиться без виродків…

Коронавірус відкриває другий фронт

Події останніх місяців відтіснили, принаймні для нас, українців, проблему COVID-19 на задній план. Але, як виявляється, коронавірус не особливо рахується з поточною світовою політикою. І здавати завойовані позиції не збирається. Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) закликала країни світу відновити карантинні обмеження проти COVID-19, як-от масковий режим та тестування. Генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус заявив, що попри те, що у світі є певний прогрес у методах боротьби з підступною хворобою, які запобігають госпіталізації та смерті, пандемію ще далеко не подолано, а рівень смертності знову зростає – головним чином через субваріанти штаму Омікрон. Крім цього, на думку голови ВООЗ, нині наявна розбіжність між науковою спільнотою та політичними лідерами і громадськістю стосовно сприйняття ризиків COVID-19.

Україна

Таємниця навпаки

Доводилося чути, що якщо хочеш зберегти якусь таємницю, то слід приховувати її не лише від ворогів, а й від друзів. Схоже, українське верховне командування вирішило діяти якраз… навпаки. Як стало відомо з інтерв’ю міністра оборони Олексія Резнікова британській газеті The Times, Президент Володимир Зеленський наказав військовим деокупувати прибережні райони на півдні, які мають життєво важливе значення для економіки країни. Для цього, за словами міністра, Україна збирає численні військові сили, оснащені західною зброєю. “Ми розуміємо, що політично це дуже потрібно для нашої країни. Президент доручив військовому керівництву розробити плани. Після цього Генштаб каже, що для досягнення цієї мети нам потрібно: а, б, в… Це моя робота. Я пишу листи колегам у країнах-партнерах, генерали говорять про те, чому нам потрібні такі види озброєння, а згодом ми отримуємо політичні рішення”, – розтлумачив українську позицію О.Резніков. Залишається сподіватися, що отака манера сповіщення ворога про свої наміри (в стилі князя Святослава з його легендарним ” Іду на ви”) подіє на ординців з півночі деморалізуюче…

Поважають сильних

Одне з головних запитань сьогодення: що спонукало Путіна напасти на Україну? Свою думку щодо цього висловив міський голова Києва Віталій Кличко. “Я можу сказати, що Путін не дурний, але абсолютна влада – не беремо матеріальну сторону, адже багато експертів кажуть, що він найбагатший у світі – викривляє сприйняття світу, і людина неадекватно оцінює все, що відбувається навколо. Путін вже сказав, що він, як і Петро I, є збирачем російських земель. Він говорить про те, що утворення України є історичною помилкою, а українців не існує. Ми бачимо, що він воює не за українців, а за територію, вбиваючи українців. Як довго триватиме війна? На превеликий жаль, ми не можемо відповісти на це запитання. Ні я, ні навіть досвідчені світові експерти. Хоча, виходячи з поведінки Росії, відповідь очевидна. Путін та Росія поважають сильних. Будемо сильними, захищатимемо країну, показуватимемо свою волю – відстануть. Зі слабкими, на превеликий жаль, не церемоняться”, – сказав переможець багатьох баталій на рингу.

Тернопілля

Вельми цікаві повідомлення можна побачити на місцевих сайтах новин. Так, за інформацією начальника Нацполіції області, на Тернопільщині поменшало злочинів. Зокрема, аж удвічі менше стало фактів домашнього насильства та конфліктних ситуацій. Зазначається, що ці приємні зрушення спостерігаються “під час воєнного стану”. У обивателя, втомленого регулярними сімейними скандалами за стіною, які раптом урвалися, або ж “розборками” у наркотичному кублі, яке “накрили”, може навіть виникнути думка, що воєнний стан – не така вже й погана річ. Он встановили додаткове пішохідне огородження поблизу Архикатедрального Собору – на випадок якщо в чиюсь просвітлену голову потужним потоком сечі вдарить думка зайнятися “прицільним заїздом”. А ще отой воєнний стан створює умови для вельми прибуткових, сказати б, “адреналінових” занять. Популярний портал, зовсім поруч із трагічними новинами з фронту, активно розробляє надзвичайно актуальну тему про те, що “хоча азартний бізнес був легалізований 2 роки тому, все ще залишилися проблеми, які гальмують його розвиток. Насамперед йдеться про завищені податки. Усі чекають на прийняття закону про оподаткування, який розставить усі крапки над “і”. Чуєте? “Усі чекають”! Ось де справжня гострота відчуттів, drive, suspense! А то все про фронт і фронт… Н-є-є, да ви чьо, пацани?!