Президент Володимир Зеленський вручив сертифікат на квартиру Герою України з Тернопільщини Ігорю Дикуну.

Житло військовий отримав в рамках реалізації ініціативи Глави держави щодо забезпечення Героїв-захисників квартирами. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш.

Ігор Дикун родом з Борщева. З 2014 року він перебуває в гарячих точках російсько-української війн. Зокрема, 19 червня 2014 року брав участь у звільненні Ямполя. У тому бою загинули командири батальйону, роти, відділення. Під час штурму Ігор Дикун отримав важкі поранення. Після лікування повернувся до лав ЗСУ.

23 березня 2022 року, під час бою в районі міста Ірпінь на Київщині, він, виконуючи обов’язки заступника командира зведеної роти, зазнав вогнепального поранення. Попри це – продовжував бій, особисто знищив десять піхотинців, одну БМД та одну БМП противника.

Вітаємо і пишаємося Героєм!