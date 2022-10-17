Боєць з Тернопільщини Ігор Дикун, котрий в одному бою власноруч знищив десяток рашистів та їхній броньовик, потрапив на сторінки календаря, присвяченого ЗСУ.

Проєкт “Віримо в ЗСУ! Віримо в Україну!” представила волонтерка Дана Ярова.

Героями проєкту стали 12 військових – 7 Героїв України, 3 лицарі орденів «Богдана Хмельницького», орденоносці та військові, відзначені іншими державними нагородами. В календарі є представники всіх родів військ, які входять до складу ЗСУ.

Частину календарів виставлять на благодійний аукціон. При цьому вони будуть підписані всіма учасниками проєкту. А найголовніше – обкладинка підписана Головнокомандуючим ЗСУ Валерієм Залужним!

“З сьогоднішнього дня, понеділка 17.10.2022 з 12.00 до четверга 20.10.2022 до 16.00 ви заходите за цим посиланням: https://shop.spgr.org.ua/blahodiinyi-rozihrash-4.0…/, робите благодійний внесок, і стаєте учасниками розіграшу. Благодійний внесок 100 гривень. Чим більше внесків- тим більше шансів!

В четвер 20.10.2022 буде проведено сам розіграш, та комусь з вас таки пощастить.

Календарі номерні, то не проґа́вте свій шанс! Бо як проґавите, то і Відьма не допоможе

Всі кошти, отримані в результаті проведення благодійного розіграшу, підуть на потреби ЗСУ!”, – написала Дана Ярова.

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