26 березня за особисту мужність і героїзм Президент України Володимир Зеленський присвоїв нашому земляку Ігорю Дикуну звання Героя України.

Як повідомляє Чортківська районна державна адміністрація, Ігор Дикун – молодший лейтенант, випускник Академії сухопутних військ, бойовий офіцер 24 ОМБр.

Ігор ще з 2014 року перебуває у найгарячіших точках російсько-української війни. Із соціальних мереж нам стало відомо, що його поранено. Але друзі Ігоря запевняють, що все уже добре.

“Чортківська районна військова адміністрація щиро вітає Героя України! Бажаємо якнайшвидшого одужання і дякуємо за особисту відвагу та стійкість!

Завдяки таким хлопцям Україна в надійних руках!

Віримо в ЗСУ і віримо в перемогу!”, – зазначають у дописі.

Слава Україні! Слава її Героям!