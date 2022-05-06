Президент Володимир Зеленський вручив нашому земляку Ігорю Дикуну орден «Золота Зірка».

Про це повідомили у Тернопільській ОДА.

Із 2014 року хлопець перебуває у гарячих точках російсько-української війни. Брав участь у звільненні Ямполя від російських окупантів. Під час штурму був поранений та контужений, але після лікування знову повернувся в стрій. У 2014 році був нагороджений орденом «За мужність» III ступеня.

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Сьогодні військовий продовжує боронити країну від окупанта. Завдяки ЗСУ Україна в надійних руках!