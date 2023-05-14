Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак опублікував фото наслідків ракетних ударів по Тернополю.

“Вночі росіяни атакували Україну, намагалися вдарити ракетами по Тернополю. Наразі відомо про двох постраждалих. Це відбувалося якраз тоді, коли український гурт TVORCHI з Тернополя виступав у фіналі Євробачення. росіяни – це закомплексовані терористи”, – написав він у своєму Телеграм-каналі.

Нагадаємо, рашисти атакували Тернопіль ракетами двічі – вчора о 22:45 і сьогодні о 5-й годині ранку. Про наслідки атак читайте за посиланням.