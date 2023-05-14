Учора пізно ввечері і сьогодні вдосвіта рашисти завдали ракетних ударів по Тернополю. Сили ППО відбили атаку ворога, проте уламки ракет спричинили руйнування і пошкодження цивільних об’єктів. На жаль, травмовано двоє людей.

Як повідомив в ефірі телемарафону міський голова Тернополя Сергій Надал, пізно ввечері 13 травня та вночі 14 травня зафіксували 6 прильотів. Це, за його словами, найбільша кількість за один раз по регіону.

Перша атака відбулася о 22:45. Боєприпаси влучили по складських приміщеннях, які належать комерційним підприємствам та релігійній організації. В одному з них були полімери, в іншому – побутова техніка. Площа вигорання склала близько 10 тисяч квадратних метрів.

На жаль, внаслідок пожежі травмовані двоє цивільних громадян. За інформацією голови обласної військової адміністрації Володимира Труша, у них осколкові поранення та опіки. Потерпілих госпіталізували, їм надають медичну допомогу.

Під час другої повітряної тривоги ворог знову атакував цивільні об’єкти Тернопільщини. Приліт крилатих ракет зафіксовано о 5-й годині ранку. Як повідомив Володимир Труш, вибухами зруйновано два і пошкоджено дванадцять дачних будинків. Також уламками ракет пошкоджено торгові та господарські об’єкти і 9 вантажних автомобілів. Пожежу, яка виникла у місці вибуху, одразу ліквідували. За інформацією Сергія Надала, внаслідок вибуху постраждали очисні споруди водоканалу – там повилітали шибки, але сам об’єкт продовжує працювати. Згодом у полі на місці “прильоту” виявили вирву діаметром 10 метрів. На щастя, потерпілих внаслідок другої атаки немає.

У місцях вибухів та падіння уламків ракет працюють фахівці. Людей просять не підходити близько до цих місць і в жодному разі не торкатися уламків боєприпасів!

Зауважимо, що перша ракетна атака на Тернопіль відбулася під час фіналу пісенного конкурсу Євробачення, на якому виступав тернопільський гурт Tvorchi.