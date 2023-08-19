Поранені дві жінки: наслідки ворожої атаки дронами на сусідню з Тернопільщиною область

На Житомирщині росіяни вночі атакували об’єкт інфраструктури, через падіння уламків почалася пожежа. Під час ворожої атаки на Хмельницьку область дві жінки зазнали поранень.

Про це розповіли у пресслужбах ОВА, передає Слово і Діло.

«Житомирська область. Ворог атакував один із об’єктів інфраструктури області дронами-камікадзе. Через падіння уламків збитого безпілотника виникла пожежа, яку було локалізовано фахівцями ДСНС», – написав голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

За його словами, жертв та постраждалих немає. Інформація щодо масштабу пошкоджень уточнюється.

Перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін також розповів про наслідки атаки у регіоні.

«Сьогодні вночі, під час повітряної тривоги, Хмельниччина знову була атакована ворогом. В кількох селах Хмельницького району вибуховою хвилею пошкоджено 30 будинків, вибито вікна і двері в 32 домоволодіннях. Дві жінки поранено уламками скла, ще шестеро людей звернулися до лікарні в шоковому стані», – повідомив він у Telegram.

Оперативні групи продовжують роботу з обстеження та виявлення наслідків атаки рф.

Нагадаємо, сьогодні вночі окупанти знову атакували Україну ударними дронами. Українська ППО збила за ніч 15 із 17 «шахедів».