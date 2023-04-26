Минулої доби в Тернопільській області ліквідовані 3 пожежі, врятовано квартиру і 2 житлових будинки.

Про це повідомляють у ДСНС.

Так, 25 квітня черговим відділенням частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення ліквідована пожежа сміття на площі 200 м кв, що виникла на відкритій території поблизу гаражного кооперативу «Комунальник» на вулиці Пісковій у Тернополі.

Також бійці підрозділу ліквідували пожежу сміття на площі 3 м кв на балконі однієї з квартир на першому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку на вулиці Сахарова, 10. Під час гасіння пожежі врятовано квартиру.

Цього ж дня вогнеборці місцевої пожежної команди селища Вишнівець залучались до ліквідації пожежі очерету, що виникла на відкритій території в селі Старий Вишнівець. Вогнем знищено очерет на площі 4000 м кв. Під час гасіння пожежі врятовано два житлових будинки.