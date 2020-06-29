Двадцять хворих на коронавірусну інфекцію виявили за добу на Тернопільщині.

Як повідомяють у Тернопільському міському штабі для боротьби з коронавірусом, загалом на Тернопільщині зафіксовано 1913 випадки COVID-19. 28 з них – летальні, 1139 людей одужало.

У лікарнях Тернополя перебуває 44 хворих на COVID-19. 38 з них – тернополяни. Троє хворих – на кисневому концентраторі. Ще один пацієнт перебуває на кисневій підтримці через маску. Двоє людей в лікарні швидкої допомоги з підозрою на коронавірус.

Загалом у Тернополі від початку епідемії коронавірусу підтвердили COVID-19 у 403 людей. 103 тернополян одужало.

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