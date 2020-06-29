Обмежити планову госпіталізацію вирішили у Тернополі через ускладнення епідемічної ситуації. У лікарнях міста надаватимуть медичну допомогу лише у випадку загрози для життя пацієнта.

Наразі у лікувальних закладах міста перебуває 43 хворих на коронавірус. Інфекційне відділення лікарні швидкої допомоги переповнене. Четверо пацієнтів — на кисневих концентраторах.

“Директору лікарні швидкої допомоги дано доручення щодо переведення лікарні швидкої допомоги на монопрофільну клініку, тобто на госпіталь, який буде надавати медичну допомогу тільки хворим з коронавірусом. Відділу охорони здоров’я надано доручення обмежити планову госпіталізацію, за виключенням тих пацієнтів, коли є загроза здоров’ю. Рішення по госпіталізації приймається винятково консилярно”, – каже начальник міського відділу охорони здоров’я Василь Даньчак.

Учора в обласному лабораторному центрі підтвердили 17 випадків зараження коронавірусом. Шестеро інфікованих виявили у Тернопільському районі, четверо — в обласному центрі, поодинокі випадки інфікування — у Зборівському, Лановецькому, Чортківському і Кременецькому районах.

Софія Романська