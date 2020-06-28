81-річна бабуся з підтвердженим діагнозом COVID-19 померла у селі Мирне Підгаєцького району. Жінка тривалий період боролася з недугою, однак вона виявилася сильнішою за її організм.

COVID-19 забрав життя 28 жителів Тернопільщини. Як повідомили в обласному лабораторному центрі, смертельні випадки в основному зафіксовані серед осіб старшої вікової категорії. Відтак літнім людям лікарі рекомендують дотримуватися карантинних вимог, а в разі інфікування не зволікати з професійною медичною допомогою.

“При ознаках хвороби раджу не займатися самолікуванням. Коли спостерігається погіршення самопочуття, потрібно звертатися до свого сімейного лікаря. Якщо в людини лабораторно підтверджений COVID-19, вона має перебувати під спостереженням сімейного лікаря, навіть якщо переносить хворобу легкій формі. Якщо є ознаки погіршення стану здоров’я, потрібно викликати швидку допомогу. Оскільки зволікання може призвести до значного погіршення, коли допомогти буде складно або неможливо”, – каже начальник міського відділу охорони здоров’я Василь Даньчак.

На Тернопільщині кількість лабораторно підтверджених випадків COVID-19 зросла до 1876, серед них — 161 дитина. Найбільше інфікованих виявляють у соціально активних людей середнього віку.

Софія Романська

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