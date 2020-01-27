На Тернопільщині за втручання прокуратури підприємство сплатило майже 154 тис грн шкоди, завданої викидами забруднюючих речовин.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Рішенням Господарського суду Тернопільської області задоволено позов заступника керівника Кременецької місцевої прокуратури в інтересах держави в особі Державної екологічної інспекції у Тернопільській області про стягнення з ПАТ «Лановецьке ХПП» 153 430,94 грн шкоди, завданої навколишньому природному середовищу. Встановлено, що підприємство здійснило викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря без спеціального дозволу.

Рішення суду виконано в повному обсязі. Боржник сплатив до бюджету 153 430,94 грн.