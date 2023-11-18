Про що свідчить завжди приємна усмішка президента УАФ Андрія Павелка? Про щирість дум і намірів, чи про вміння приховати відсутність отої самої щирості? А Бог (чи дідько) його знає… В усякому разі, Андрій Васильович уже досить тривалий час насолоджується умовами нехай і доволі комфортного, та все ж СІЗО. Як повідомляється, правоохоронці завершили досудове розслідування в рамках кримінальної справи стосовно Андрія Павелка та віце-президента УАФ Юрія Запісоцького. Ще минулого року вони отримали повідомлення про підозру в розкраданні коштів та про можливу корупцію в УАФ під час будівництва футбольних полів. Матеріали справи надіслані стороні захисту для ознайомлення. Триватиме воно, напевно, довгенько – вивчити понад 100 томів потребуватиме часу. Як повідомив журналіст Віктор Вацко, речі Андрія Павелка вже забрали з офісу асоціації. “Багато людей, у тому числі судді, готуються до нової влади”, – не без зловтіхи додав він. При цьому Конгрес УАФ, на якому можуть обрати нового президента, досі не скликаний. Головним кандидатом називають Андрія Шевченка.

Незадовго після того (однак навряд чи внаслідок того), як у Першій лізі УПЛ хтось із гравців зіграв a la Zidane-2006 і садонув головою в груди арбітра матчу, а також після численних випадків набігів гравців з виряченими очима і відповідною лексикою на суддів, Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB) оголосила про намір розглянути питання про введення в професійних змаганнях 10-хвилинного вилучення гравця за образу судді під час матчу. “Ми визначили неправомірну поведінку гравців як серйозну проблему футболу. Гравці, можливо, не дуже переживають, отримуючи жовту картку за те, що сказали судді щось недоречне. Однак це матиме для них значно більше значення, якщо вони знатимуть, що проведуть 10 хвилин матчу за межами поля. Розглядається варіант, згідно з яким лише капітан команди зможе звертатися до судді. Гравців, які агресивно наближаються до арбітра, просто не можна більше терпіти”, – йдеться в оприлюдненій IFAB заяві.

Головний тренер “Порту” Сержіу Консейсау навів приклад того, як усе відносне і мінливе у футболі, згадавши два нещодавні поєдинки “Шахтаря” у Лізі чемпіонів-2023/24. “Давайте згадаємо “Шахтар” у Лізі чемпіонів, який нещодавно виграв у “Барселони” (1:0). Коли ми виграли із рахунком 3:1 в першій грі групового етапу, здавалося, що це команда першості району (у Португалії теж проводиться першість району і саме так називається? – І.Д.), яка була вкрай слабкою. Тепер на них дивляться зовсім інакше”, – сказав Консейсау. Після чотирьох зіграних турів у групі Н лідирують “Барселона” та “Порту”, у яких по 9 очок. “Шахтар” набрав 6 пунктів та посідає третій рядок, а замикає турнірну таблицю квартету “Антверпен”, який не має в активі жодного залікового балу.

Зазирати в чужі кишені й гаманці не надто гречно, та все ж… Стало відомо, скільки заробляють українці Артем Довбик та Віктор Циганков у іспанській “Жироні”. За версією ресурсу Capology, оклад Циганкова становить 1,4 мільйони євро за сезон. При цьому в його контракті передбачені бонуси, завдяки яким зарплатня може збільшитися до 1,68 мільйонів. Артем Довбик заробляє майже в 2 рази більше – 2,5 мільйони євро за рік. При цьому в його договорі з “Жироною” не прописані жодні бонуси. Цікаво, що український півзахисник італійського “Емполі” Віктор Коваленко, який у цьому сезоні Серії А провів на полі лише 59 хвилин і відіграє у своїй команді значно меншу роль, ніж двоє наших “іспанців” у “Жироні”, отримує більше за них. Його зарплатня, за версією Capology – 2,56 мільйони євро за сезон.

Президент “Динамо” Ігор Суркіс переконаний, що клуб зараз не має іншого виходу, окрім як розраховувати на українських футболістів. “Приміром, Бражко – талановитий хлопець, але необхідного досвіду в нього наразі ще немає. Сподіваюся, він і далі прогресуватиме, а ми даватимемо дорогу молодим. Бо зрозуміло, що вартісних легіонерів нині в Україну навряд чи можна запросити. Візьміть хоча б Джастіна Лонвейка. Ми заплатили гроші за нього, забезпечили йому хороші умови, але вже після першої ракети, що пролетіла над базою, він сказав, що залишатися тут не хоче. І що ми могли вдіяти в цій ситуації ? Тому й робимо нині ставку на українських виконавців”, – сказав І.Суркіс.