Пам’ятайте про укриття: як у Тернополі відзначатимуть День прапора і День Незалежності

Щороку 23 серпня в Україні традиційно відзначається День Державного прапора, а 24 серпня – одне з найважливіших свят – День Незалежності України.

У зв’язку із військовими діями, проведення масових святкувань цьогоріч у Тернополі скасовано.

«Робити гучні святкування у такий час – недоцільно, – зазначив міський голова Тернополя Сергій Надал. – Але буде неправильно, якщо ми найбільші державні свята проведемо без якихось офіційних подій. Тому, звичайно, будуть відбуватись урочистості, пов’язані із підняттям стяга на день Прапора, із відзначенням Дня Незалежності, з нагородженням кращих військових, правоохоронців, службовців, волонтерів – тих, хто сьогодні найбільше докладається до того, щоб наблизити нашу перемогу».

Так, 23 серпня з нагоди відзначення Дня Державного Прапора в парку «Сопільче» відбудеться урочисте підняття Державного Прапора України. Початок о 09:00 год.

Впродовж дня у Тернополі проходитимуть локальні виставки-ярмарки, флешмоби, екскурсії та квести. У сквері В’ячеслава Чорновола у вечірній час звучатиме патріотична мелодія від духового оркестру «Оркестра Волі».

24 серпня у День Незалежності України офіційні заходи розпочнуться на території Старого парку о 10:00 год. Відбудеться, зокрема, спецпогашення поштового блоку та покладання квітів до пам’ятників і пам’ятних знаків. Початок о 10:00 од.

У місті також будуть проводитися патріотичні акції, спортивні заходи та вечірні екскурсії.

Звертаємо увагу! За рекомендацією правоохоронних органів, при плануванні своїх маршрутів в обов’язковому порядку необхідно заздалегідь дізнатися, де є найближчі місця укриття для того, щоб у випадку сигналу «Повітряна тривога» можна було швидко і оперативно дісталася укриття.

Із повною програмою заходів можна ознайомитися за посиланням.