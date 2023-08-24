З медалями і молитвами: у Тернополі відбулися урочистості до Дня незалежності. ФОТО, ВІДЕО

З нагоди Дня Незалежності України у Тернополі вшанували Героїв, які віддали своє життя за вільну державу, та помолилися за здоровʼя наших захисників, котрі в цю секунду виборюють Перемогу.

Під час урочистостей міський голова Сергій Надал вручив нагороди усім, хто забезпечує безпеку нашому місту та бореться з одвічним ворогом.

“Тернопіль дякує Героям! У День незалежності і щодня. Захисникам і захисницям. Тим, хто нещадно нищить ворога, палить «московські болота» і тримає небо!

Дякуємо Героям, які незалежність носять під бронежилетом. Там, де біля серця заховане фото дитини.

Дякуємо Героям! Тим, що на небі. Назавжди в нашій пам’яті. Назавжди в наших молитвах.

Дякуємо Героям! Тим, що в лікарняних палатах. Хто мужньо вчиться ходити.

Дякуємо Героям! Дорослим і малим. Тим, що працюють, лікують, волонтерять, донатять і вірять в Перемогу.

Слава Україні! Слава нашим Героям! Дякуємо за незалежність. Чекаємо додому кожного Героя. До Перемоги!”, – зазначив у своєму зверненні міський голова Тернополя Сергій Надал.