24 серпня «Укрпошта» ввела в обіг нову марку – «Україна-мати». Спецпогашення марки, присвяченої 32-ій річниці Незалежності України, відбулося в усіх регіонах України в тому числі, Тернополі.

Дизайн поштової марки розробила художниця Зінаїда Кубар. На ній зображено монумент, що розташований на Печерських пагорбах Києва, у червоному намисті. До 32-ої річниці Незалежності на скульптурі демонтували радянський герб і встановили тризуб.

– На поштовій марці зображено образ «Батьківшщини-матері», який я створила ще у 2012 році, – розповіла Зінаїда Кубар. – Монумент викликав чимало дискусійних питань, враховуючи його радянське минуле, тому в мене виникло бажання трансформувати цей образ, аби той став шляхетним символом не лише Києва, а й всієї України. Так з’явилася сталева «Мати», одягнута у червоне намисто, яке завжди було неодмінною складовою нашого традиційного жіночого вбрання та вважалося оберегом.

Марку випустили тиражем шістсот тисяч примірників. Її номінал – U, що відповідає тарифу на пересилання непріоритетного листа вагою до 50 грамів в межах України. Вартість маркового аркуша – 72 гривні. Випущено також конверт «Перший день», немаркований художній конверт, художні листівки, магніти «Україна-мати». Поштовий набір можна придбати у всіх відділеннях Укрпошти, в офіційному інтернет-магазині та на маркетплейсах Amazon, eBay.