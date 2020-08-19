На Тернопільщині сьогодні найвищий рівень захворюваності на COVID-19 від початку епідемії. П’ятий день поспіль у регіоні виявляють майже по сто випадків зараження коронавірусом.

За словами лікарів, тенденція захворюваності негативна. Зокрема, зростає кількість хворих у важкому стані.

Учора в області діагностували 99 випадків зараження коронавірусом, 36 із них — у Тернополі. Пов’язують тенденцію із збільшенням соціальних контактів людей.

“Вікова структура захворюваності така, що левова частка, а саме більше 65% – це соціально активні люди. На превеликий жаль, дещо збільшується відсоток хворих серед дітей. Також бачимо, що збільшується відсоток хворих серед осіб 65 років. Окрім цього, в області залишається три діючих спалахи, і ще дуже поганою ознакою при спалахах є кількість постраждалих. До цих спалахів у нас найвища кількість постраждалих становила 41, то зараз ми маємо спалахи із 64 випадками. Це погана ознака щодо епідемічної ситуації”, – розповідає епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев.

Учора нові випадки інфікування виявили у чотирнадцяти районах області. Найбільше заражених — у Бучацькому, Тернопільському, Заліщицькому районах.

Софія Романська

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