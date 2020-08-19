Майже півтори тисячі людей наразі бореться із COVID-19 на Тернопільщині. Двісті людей перебувають на стаціонарі, півсотні з них – у важкому стані. Втім, уже подолали недугу 2510 осіб.

Найчастіше хворіють соціально активні люди середнього віку, – каже епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. Що становить загрозу для осіб з групи ризику, оскільки зараження COVID-19 може стати для них фатальним.

«Вікова структура захворюваності така, що левова частка, а саме більше 65% – це соціально активні люди. На превеликий жаль, дещо збільшується відсоток хворих серед дітей. Також бачимо, що збільшується відсоток хворих серед осіб 65 років. Окрім цього, в області залишається три діючих спалахи, і ще дуже поганою ознакою при спалахах є кількість постраждалих. До цих спалахів у нас найвища кількість постраждалих становила 41, то зараз ми маємо спалахи із 64 випадками. Це погана ознака щодо епідемічної ситуації».

Нагадаємо, учора в області діагностували 85 випадків зараження коронавірусом. Високий рівень захворюваності на Тернопільщині фіксують четвертий день поспіль.

Софія Романська

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