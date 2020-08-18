За добу на Тернопільщині підтверджено 85 випадків зараження вірусом COVID-19.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (30 осіб)
Бучацький район (1 особа):
• с. Бучач – 1
Бережанський район (15 осіб):
• м. Бережани –6
• с. Жуків – 2
• с. Рогачин – 4
• с. Павлів – 1
• с. Лапшин – 2
Гусятинський район (6 осіб):
• с. Котівка – 2
• с. Оришківці – 2
• с. Чабарівка – 2
Теребовлянський район (5 осіб):
• м. Теребовля – 1
• с. Варваринці – 4
Тернопільський район (3 особи):
• смт. Велика Березовиця – 1
• с. Гаї-Шевченківські – 2
Заліщицький район (5 осіб):
• м. Заліщики – 1
• смт Товсте – 1
• с. Буряківка – 1
• с. Бедриківці – 1
• с. Головчинці – 1
Козівський район (7 осіб):
• смт Козова – 2
• с. Глинна – 2
• с. Кальне – 1
• с. Великий Ходачків – 1
•с. Покропивна – 1
Борщівський район (1 особа):
• с. Кудринці – 1
Збаразький район (5 осіб):
• с. Мусорівці – 1
• смт Вишнівець – 1
• м. Збараж – 1
• с. Заруддя – 1
• с. Залісці – 1
Підгаєцький район (2 особи):
• с. Вербів – 2
Монастириський район (1 особа):
• с. Лядське – 1
Підволочиський район (2 особи):
• м. Скалат – 1
• с. Лисичинці – 1
Шумський район (1 особа):
• м. Шумськ– 1
Лановецький район (1 особа):
• с. Бережанка – 1
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